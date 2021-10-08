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Бастрыкин потребовал найти виновных в смерти четырехлетней девочки на Ямале
Происшествия
Бастрыкин потребовал найти виновных в смерти четырехлетней девочки на Ямале
Пресс-служба СК РФ

Салехард, 8 октября. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования дела по факту смерти четырехлетней девочки на детской площадке в Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующая информация приведена на портале СКР.

Региональный СУСК ранее сообщал, что 26 сентября на девочку, которая играла на детской площадке в поселке Тазовский, упали незакрепленные качели. Ребенок получил смертельное ранение – закрытую черепно-мозговую травму. Позже девочка скончалась в медучреждении.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу Егорову А.Н. доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по факту смертельного травмирования ребенка на детской площадке», — следует из сообщения.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет «Ямал-медиа».

Тем временем Бастрыкин распорядился представить к награде девушку, которая вызвала полицию во время избиения дагестанцами молодого человека в метро Москвы. Неравнодушную москвичку наградят ведомственной медалью «За содействие».

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