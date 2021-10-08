Илон Маск перенесет штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас

Пало-Альто, 8 октября. Штаб-квартира американской компании миллиардера Илона Маска Tesla переезжает из Пало-Альто в штате Калифорния в город Остин, расположенный в Техасе. Об этом рассказал сам предприниматель.

По какой причине произошли такие изменения, Маск не сказал. Во время своего выступления на встрече с акционерами он добавил, что озвучивает эту новость с волнением.

«Я с волнением сообщаю, что мы переносим штаб-квартиру в Остин, штат Техас», — сообщил глава Tesla и SpaceX.

На данный момент штаб-квартира Tesla находится в Пало-Альто, расположенном между Сан-Франциско и Сан-Хосе. Этот город приходится неофициальной столицей Кремниевой долины, где также располагаются штаб-квартиры Google, Apple, Facebook и многих других компаний.

Tesla располагает заводами как в Калифорнии, так и в Техасе. Возможной причиной переноса главного офиса компании являются ограничительные меры в связи с коронавирусом на территории Калифорнии. Ранее Маск уже жаловался, что в связи с ними страдает производство Tesla.

Недавно Маск рассказал, что хотел бы создать самолет на электродвигателе, способный совершать вертикальный взлет и посадку. Однако, по словам инженера, сделать это ему мешает нехватка времени.