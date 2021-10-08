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Сенат США утвердил проект закона о временном повышении лимита госдолга
Экономика
Сенат США утвердил проект закона о временном повышении лимита госдолга
wikipedia.org  /  Lawrence Jackson/Public Domain

Вашингтон, 8 октября. Лимит заимствований США повышен на 480 млрд долларов. В американском минфине считают, что это покроет расходы до 3 декабря.

Трансляция голосования верхней палаты законодательного органа США велась на его официальном сайте. Американский президент Джо Байден ранее заявил о готовности принять эту инициативу после одобрения документа Палатой представителей Конгресса.

Нижняя палата планируется вернуться к своим обязанностям лишь во второй половине октября, о чем свидетельствует график ее работы. Глава американского минфина Джанет Йеллен ранее отмечала, что ресурсы ведомства полностью израсходуются вскоре после 18 октября. Спасти США от дефолта, по ее словам, может лишь поднятие потолка госдолга или приостановление действия лимита к середине месяца.

Президент США Джо Байден ранее призвал республиканцев дать сенату проголосовать за повышение лимита госдолга во избежание дефолта. Он напомнил, что исчерпание запасов минфина страны может спровоцировать подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте.

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