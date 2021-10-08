Вертолетоносец «Митрофан Москаленко» может стать головным судном Черноморского флота России

Москва, 8 октября. Универсальное десантное судно проекта 23900 «Митрофан Москаленко», переносящее на борту вертолеты, может стать головным кораблем Черноморского флота России. Об этом сообщил осведомленный информатор.

В данный момент «Митрофан Москаленко» строится на керченских верфях завода «Залив». Для нового вертолетоносца в Севастополе уже подготавливают необходимую инфраструктуру.

«Этот процесс идет в соответствии с графиком. Ведутся работы в акватории Севастопольской бухты, где будет находиться его причал. К прибытию корабля к месту базирования все должно быть готово», — рассказал ТАСС источник в военно-морской сфере.

Корабль должен занять место, которое было предназначена для второго вертолетоносного корабля класса «Мистраль» — «Севастополь». Официального подтверждения этим данным нет.

Ранее фрегат Черноморского флота ВМФ РФ «Адмирал Макаров» было решено отправить на плановый ремонт. Местом обслуживания боевого судна станет «Севморзавод» в Севастополе.