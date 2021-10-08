Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 октября 04:46
04:46
Происшествия
Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе попал на видео
04:25
Происшествия
Бастрыкин потребовал найти виновных в смерти четырехлетней девочки на Ямале
04:16
Общество
Илон Маск перенесет штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас
04:00
Политика
Украинский электорат получил серьезного кандидата на пост президента государства
03:57
Происшествия
Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Амурской области
03:51
Экономика
Сенат США утвердил проект закона о временном повышении лимита госдолга
03:34
Армия
Вертолетоносец «Митрофан Москаленко» может стать головным судном Черноморского флота России
03:20
Общество
Пользователи Netflix сообщили о сбое в работе сервиса
02:57
Экономика
Общий государственный долг Украины перешагнул отметку в 90 млрд долларов
02:24
Политика
Читатели Express посоветовали членам Еврокомиссии встать на колени перед Путиным
Все новости

Вертолетоносец «Митрофан Москаленко» может стать головным судном Черноморского флота России
Армия
Вертолетоносец «Митрофан Москаленко» может стать головным судном Черноморского флота России
wikipedia.org  /  Artem Tkachenko / CC BY-SA 4.0

Москва, 8 октября. Универсальное десантное судно проекта 23900 «Митрофан Москаленко», переносящее на борту вертолеты, может стать головным кораблем Черноморского флота России. Об этом сообщил осведомленный информатор.

В данный момент «Митрофан Москаленко» строится на керченских верфях завода «Залив». Для нового вертолетоносца в Севастополе уже подготавливают необходимую инфраструктуру.

«Этот процесс идет в соответствии с графиком. Ведутся работы в акватории Севастопольской бухты, где будет находиться его причал. К прибытию корабля к месту базирования все должно быть готово», — рассказал ТАСС источник в военно-морской сфере.

Корабль должен занять место, которое было предназначена для второго вертолетоносного корабля класса «Мистраль» — «Севастополь». Официального подтверждения этим данным нет.

Ранее фрегат Черноморского флота ВМФ РФ «Адмирал Макаров» было решено отправить на плановый ремонт. Местом обслуживания боевого судна станет «Севморзавод» в Севастополе.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Вертолетоносец «Митрофан Москаленко» может стать головным судном Черноморского флота России
черноморский флот флагман вертолетоносец
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru