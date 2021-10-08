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Пользователи Netflix сообщили о сбое в работе сервиса

  /   Обновлено: 08 октября 2021 03:20
Общество
Пользователи Netflix сообщили о сбое в работе сервиса
pixabay.com

Вашингтон, 8 октября. Стриминговый онлайн-сервис Netflix некорректно работает на территории Соединенных Штатов, Великобритании и Германии. Такие данные приводит сайт по отслеживанию работы сервисов и соцсетей Downdetector.

Наибольшее количество жалоб на Netflix поступило от пользователей из Соединенного Королевства. Однако с проблемами сталкиваются в других европейских странах, США. Основной сбой наблюдается в трудностях при просмотре видеороликов.

Недавно глобальный сбой произошел в работе WhatsApp, Telegram, Twitter, Google, TikTok, Facebook и Instagram. Пользователи не могли проверить свои социальные сети в течение семи часов. По официальной информации, в ограничении доступа виноваты инженеры, которые устанавливали обновление.

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netflix сбой downdetector
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