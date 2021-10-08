Пользователи Netflix сообщили о сбое в работе сервиса

Вашингтон, 8 октября. Стриминговый онлайн-сервис Netflix некорректно работает на территории Соединенных Штатов, Великобритании и Германии. Такие данные приводит сайт по отслеживанию работы сервисов и соцсетей Downdetector.

Наибольшее количество жалоб на Netflix поступило от пользователей из Соединенного Королевства. Однако с проблемами сталкиваются в других европейских странах, США. Основной сбой наблюдается в трудностях при просмотре видеороликов.

Недавно глобальный сбой произошел в работе WhatsApp, Telegram, Twitter, Google, TikTok, Facebook и Instagram. Пользователи не могли проверить свои социальные сети в течение семи часов. По официальной информации, в ограничении доступа виноваты инженеры, которые устанавливали обновление.