Общий государственный долг Украины перешагнул отметку в 90 млрд долларов

Киев, 8 октября. Сумма общего государственного долга Украины на данный момент составляет 93 миллиарда долларов. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в ходе VII Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

По словам премьер-министра, кабинет министров намерен расширить внутренние займы и вместе с этим сократить сумму внешнего долга. Известно, что сумма внутренних государственных долговых обязательств Украины превысила половину ВВП страны. По официальной информации, на 2020 год внешний долг страны составлял 55 миллиардов долларов.

Похожая ситуация с долговыми обязательствами сложилась и в Соединенных Штатах. Там президент страны Джо Байден попросил представителей республиканской партии разрешить увеличение лимита госдолга.