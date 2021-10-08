Лондон, 8 октября. Сертификация российского трубопровода «Северный поток — 2» решит проблему Европы с поставками газа. Об этом заявили читатели Express.

Они отреагировали на публикацию издания об энергетическом кризисе и действиях председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Пользователи Сети назвали Брюссель «малозначимой силой», а Евросоюз «увядающим». В этих условиях Россия укрепляет сотрудничество с «бурно развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом».

«Пусть эта фон дер Ляйен становится на колени перед Путиным», — посоветовал юзер.

«В России самые суровые зимы в Европе, ей нужен газ для отопления домов. А ЕС может отапливать дома своим пустозвонством», — добавил читатель издания.

«Ответ на вопрос очень прост: сертифицируйте "Северный поток — 2"», — предложил решение всех проблем Европы пользователь.

Стоимость газа в Европе достигла рекордных показателей, недавно кризис добрался и до США. Запуск достроенного «СП-2» может стабилизировать цены, однако Еврокомиссия не торопится сертифицировать трубопровод.

Немецкий политолог Александр Рар ранее предупредил Европу об опасности в борьбе с «Северным потоком — 2». Он порекомендовал западным политикам оставить эту затею и «протянуть руку» России.