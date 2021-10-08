Юрист Девяткин исключил возможность условного наказания для напавших на москвича дагестанцев

Москва, 8 октября. Мужчины, которые избили москвича в московско метро, не смогут отделаться условным наказанием. Причины такого мнения высказал юрист Генрих Девяткин.

Инцидент произошел в московском метро с барменом Романом Ковалевым. Он ехал в вагоне поезда, когда на одной из станций вошли трое мужчин кавказской национальности. Они вели себя развязно и чувствовалось, что выходцы из Дагестана были в изрядном подпитии. Мужчины начали приставать к пассажирам и особое внимание уделили одной из девушек. Ковалев сделал им замечание, за что сразу же получил удар по лицу. Трое дагестанцев жестоко избили бармена на глазах у окружающих.

Юрист, специалист по уголовному праву Генрих Девяткин уверен, что виновные понесут наказание по всей строгости закона. Причиной является два факта. Во-первых, на инцидент обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его распоряжению статья «Хулиганство» была переквалифицирована на «Покушение на убийство». Во-вторых этот случай вызвал большой резонанс в обществе — ситуация возмутила пользователей Сети, СМИ, неравнодушных граждан, пишет iReactor.

Именно совокупность этих факторов исключают вынесение условного наказания задержанным. По мнению правоведа, минимальным наказанием за совершенное правонарушения станет пять лет заключения.

«Многое будет зависеть от того, признают ли они свою вину. Если будут говорить, что "мы раскаиваемся и признаем вину, мы не хотели, были пьяными" — это может чуть-чуть смягчить наказание. Но меньше пяти лет, даже с учетом признательных показаний, они не получат. Слишком высокий общественный резонанс», — рассказал юрист.

Девяткин уверен, что отягощающими обстоятельствами в этом деле выступает и криминальное прошлое злоумышленников. Двое участников процесса ранее обвинялись в грабежах и драках.

Обвиняемые на данный момент находятся в карцере СИЗО. В изоляторе они проведут минимум два месяца. При этом в Москву мужчины прибыли только 3 октября.