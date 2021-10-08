Илон Маск хочет создать сверхзвуковой электрический самолет

Вашингтон, 8 октября. Бизнесмен из США, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск хочет сконструировать самолет на электродвигателе, способный преодолевать скорость звука. Об этом сам предприниматель сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По задумке бизнесмена, летательный аппарат должен обладать двигателями для вертикального взлета и посадки. Однако Маск объявил, что это невозможно из-за его плотной загруженности.

«Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, но если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется», — сообщил предприниматель в Twitter.

Ранее издательство журнала Forbes поставило Илона Маска на первую строчку рейтинга самых богатых людей на планете с состоянием в 203,4 млрд долларов. На второй позиции расположился основатель Amazon Джефф Безос, а на третьей — глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.