Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 октября 03:16
02:57
Экономика
Общий государственный долг Украины перешагнул отметку в 90 млрд долларов
02:24
Политика
Читатели Express посоветовали членам Еврокомиссии встать на колени перед Путиным
02:23
Общество
Юрист Девяткин исключил возможность условного наказания для напавших на москвича дагестанцев
02:11
Происшествия
Пассажирский автобус сгорел дотла на остановке в Сыктывкаре
02:07
Технологии
Илон Маск хочет создать сверхзвуковой электрический самолет
02:04
Происшествия
ЦПВС: сирийские боевики готовят провокацию и инсценировку химатаки
02:00
Общество
Астролог Кройцер назвала знак зодиака, который в отношениях все берет под контроль
01:57
Общество
Находки российских археологов помогли восстановить детали похода князя Владимира на Корсунь
01:53
Общество
Вице-премьер Чернышенко пообещал перевести оформление всех справок в электронный вид
01:49
Общество
Гидрометцентр: непогода накроет несколько российских регионов в ближайшие дни
Все новости

ЦПВС: сирийские боевики готовят провокацию и инсценировку химатаки
Происшествия
ЦПВС: сирийские боевики готовят провокацию и инсценировку химатаки
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 8 октября. Террористы, действующие на территории Сирии, намерены обвинить армию САР в химической атаке, инсценировку которой сами радикалы и готовят. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Согласно информации ведомства, инсценировка будет происходить в районе поселков Кансафра и Кдура. В подготовке «атаки» развездслужбы заметили боевиков запрещенной на территории РФ террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»1.

Кулить в ходе брифинга также заявил, что изображением «химатаки» также будет заниматься псевдогуманитарная организация «Белые каски». Известно, что боевики и «каски» снимут постановочное видео, которое изображает якобы последствия обстрела химическими боеприпасами.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза заявил, что в Сирии ответственно подходят к выполнению обязательств Конвенции о запрещении химоружия. Дипломат указал, что САР открыта для сотрудничества с Организацией по запрещению химического оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ЦПВС: сирийские боевики готовят провокацию и инсценировку химатаки
Сирия белые каски химатака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru