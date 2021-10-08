ЦПВС: сирийские боевики готовят провокацию и инсценировку химатаки

Дамаск, 8 октября. Террористы, действующие на территории Сирии, намерены обвинить армию САР в химической атаке, инсценировку которой сами радикалы и готовят. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Согласно информации ведомства, инсценировка будет происходить в районе поселков Кансафра и Кдура. В подготовке «атаки» развездслужбы заметили боевиков запрещенной на территории РФ террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»1.

Кулить в ходе брифинга также заявил, что изображением «химатаки» также будет заниматься псевдогуманитарная организация «Белые каски». Известно, что боевики и «каски» снимут постановочное видео, которое изображает якобы последствия обстрела химическими боеприпасами.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза заявил, что в Сирии ответственно подходят к выполнению обязательств Конвенции о запрещении химоружия. Дипломат указал, что САР открыта для сотрудничества с Организацией по запрещению химического оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.