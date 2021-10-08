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Находки российских археологов помогли восстановить детали похода князя Владимира на Корсунь
Общество
Находки российских археологов помогли восстановить детали похода князя Владимира на Корсунь
wikipedia.org  /  Dmitry A. Mottl

Севастополь, 8 октября. Группа российских археологов обнаружила свидетельства похода князя Владимира на Корсунь (древнерусское название Херсонеса) в 988 году. Находки найдены в южном пригороде древнего города.

Ученые обнаружили следы пожара с фрагментами оружия и посуды. Это свидетельствует о том, что войско древнерусского князя совершило набег на территорию Корсуни. Кроме того, благодаря находкам подтвердилось, что херсонеситы соорудили крепостную стену в надежде спастись от киевских дружинников, передает «Российская газета».

«Она была возведена наспех из бутового камня на глине, что не характерно для Византии и Херсонеса. Опасность побудила ее возвести», — уточнил ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Виктор Мыц.

Следы поджогов обнаружились во многих местах города. Ученые предположили, что устроить пожар могли как жители Корсуни, так и люди князя Владимира. Обнаружили также и брошенную винодельню, предметы из которой помогли датировать остальные находки.

В комплексной экспедиции участвовали сотрудники Государственного Эрмитажа, музея-заповедника Херсонеса Таврического, Института археологии Крыма, Севастопольского государственного университета. Организатором выступил Институт истории материальной культуры РАН.

Недавно стало известно, что специалисты Фанагорийской археологической экспедиции, работающей в Краснодарском крае, будут использовать искусственный интеллект в своей работе. Они постараются собрать расколовшиеся амфоры.

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археологи князь владимир набег X век
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