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Вице-премьер Чернышенко пообещал перевести оформление всех справок в электронный вид

  /   Обновлено: 08 октября 2021 01:53
Общество
Вице-премьер Чернышенко пообещал перевести оформление всех справок в электронный вид
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 8 октября. Российские власти в рамках стратегической инициативы «Госуслуги онлайн» намерены перевести оформление всех справок, пособий и социальных льгот в онлайн-формат. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, это произойдет в 2024 году. При этом всем желающим получать государственные услуги в традиционном формате будет предоставлена такая возможность.

«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер выразил уверенность, что инициатива существенно снизит нагрузку на социальные органы. Вместе с этим граждане получат возможность без лишних хлопот получить или оформить необходимые документы.

Недавно Чернышенко назвал главные цели, которые ставятся перед российскими спортсменами на Олимпийских играх в Пекине. По его словам, национальная команда должна попадать в тройку призеров.

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