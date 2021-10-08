Гидрометцентр: непогода накроет несколько российских регионов в ближайшие дни

Москва, 8 октября. Выпадение снега ожидается в Якутии. Ливни накроют Кемеровскую и Амурскую области, а также Хабаровский и Приморский края. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ливни будут сильными и продолжительными. В Хабаровском и Приморском краях будет присутствовать сильный ветер до 23 м/с.

«Что касается неблагоприятных погодных условий, то в Туруханском районе Красноярского края ожидается снег, мокрый снег, в Иркутской области — сильный снег и мокрый снег, в Кемеровской области — дождь и ветер до 23 м/с, на севере Амурской области — дождь, мокрый снег, в Якутии — сильный снег», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

В целом зима в России ожидается «капризная» с регулярными резкими потеплениями и похолоданиями, заявил Вильфанд. По его словам, прошедший сентябрь вышел весьма холодным. Климатические условия начала первого месяца осени напоминали погоду раннего октября.