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Гидрометцентр: непогода накроет несколько российских регионов в ближайшие дни
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Гидрометцентр: непогода накроет несколько российских регионов в ближайшие дни
Общество
Гидрометцентр: непогода накроет несколько российских регионов в ближайшие дни
Невские Новости  /  Александра Лашко

Москва, 8 октября. Выпадение снега ожидается в Якутии. Ливни накроют Кемеровскую и Амурскую области, а также Хабаровский и Приморский края. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ливни будут сильными и продолжительными. В Хабаровском и Приморском краях будет присутствовать сильный ветер до 23 м/с.

«Что касается неблагоприятных погодных условий, то в Туруханском районе Красноярского края ожидается снег, мокрый снег, в Иркутской области — сильный снег и мокрый снег, в Кемеровской области — дождь и ветер до 23 м/с, на севере Амурской области — дождь, мокрый снег, в Якутии — сильный снег», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

В целом зима в России ожидается «капризная» с регулярными резкими потеплениями и похолоданиями, заявил Вильфанд. По его словам, прошедший сентябрь вышел весьма холодным. Климатические условия начала первого месяца осени напоминали погоду раннего октября.

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снег гидрометцентр непогода вильфанд ливни
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