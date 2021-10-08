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Депутат Рады Кива обратил внимание на лидерские качества Путина

  /   Обновлено: 08 октября 2021 01:40
Политика
Депутат Рады Кива обратил внимание на лидерские качества Путина
Prt Scr youtube.com  /  Илья Кива

Киев, 8 октября. Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива после поздравлений в адрес российского президента Владимира Путина рассказал о своем отношении к нему.

Парламентарий отметил лидерские качества президента России. По его словам, Путин умеет отстаивать свою позицию по любому вопросу, что не может не вызывать уважения.

«Этот человек имеет свою позицию, умеет ее отстаивать и навязывать свою игру и правила всему миру — это сегодня доказанный факт. И все это он делает в интересах своей страны и своего народа. Разве это не может вызывать уважение?» — написал Кива в Telegram-канале.

Ранее Илья Кива поздравил Владимира Путина в весьма неожиданном стиле. Он использовал цитату Мастера Йоды из кинофраншизы «Звездные войны», дополнительно пожелав российскому лидеру сил, божьего благословения и здоровья, передает «Царьград».

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