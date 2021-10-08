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Школьник на «Жигулях» устроил лобовую аварию с пострадавшими в Иванове
Происшествия
Школьник на «Жигулях» устроил лобовую аварию с пострадавшими в Иванове
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Иваново, 8 октября. Авария с участием двух легковушек, одной из которых управлял 15-летний подросток, произошла в Иванове. В результате ДТП травмы получили три человека, сообщили в управлении МВД по региону.

По предварительной информации, в автомобиле «Жигули» кроме 15-летнего виновника аварии находились четверо его ровесников. Машина под управлением школьника выехала на «встречку» и врезалась в иномарку. В результате лобового столкновения были госпитализированы водитель и пассажир «встречного» автомобиля.

«Подросток, находившийся за рулем "Жигулей", с переломом ноги доставлен в больницу», — следует из сообщения.

Похожий инцидент в этот же день произошел в Екатеринбурге, где нетрезвая горожанка на Toyota врезалась в подъезд дома. Мировой суд в Кировском районе арестовал женщину на 10 суток.

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