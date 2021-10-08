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Российские приставы начали взыскивать с Twitter многомиллионные штрафы

  /   Обновлено: 08 октября 2021 00:59
Общество
Российские приставы начали взыскивать с Twitter многомиллионные штрафы
pixabay.com

Москва, 8 октября. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов начали процедуру принудительного взыскания с американской компании Twitter Inc более 8,9 миллиона рублей. Об этом говорится в базе данных ФССП.

Штрафы на соцсеть наложили из-за отказа удалять запрещенный российским законодательством контент. Суд Таганского района Москвы признал Twitter Inc виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Общая сумма взысканий по трем решениям составила более 8,9 млн рублей.

Пресс-служба суда недавно сообщила, что Twitter имеет множество штрафов размером в 45 миллионов рублей. Решения по большей части из них пока не вступили в силу.

Роскомнадзор помимо Twitter Inc составил административные протоколы в отношении и других платформ. Tiktok и Google частично уже выплатили штрафы.

Таганский районный суд Москвы ранее отклонил жалобы на решение о штрафах в отношении Twitter Inc. Он оставил решение мирового суда без изменения.

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