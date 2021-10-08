СК России наградит девушку, которая вызвала полицию во время избиения парня в метро Москвы

Москва, 8 октября. Неравнодушная девушка проследила за мужчинами, которые напали на молодого человека в московском метро, и указала на них сотрудникам полиции. За это председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился ее наградить.

В СКР отметили, что девушка не только вызвала полицию, нажав на тревожную кнопку в вагоне метро, но и не побоялась проследовать за дебоширами. Благодаря ее действиям преступников удалось задержать по горячим следам.

«Главой СК России принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью "За содействие"», — говорится в сообщении.

Вечером 4 октября трое мужчин избили молодого человека в вагоне метро за то, что он заступился за девушку. Оперативные действия правоохранителей и помощь пассажиров привели к задержанию нападавших. Сейчас они находятся в карцере следственного изолятора Москвы.