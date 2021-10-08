Более 30 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе

Бен-Арус, 8 октября. Электричка и поезд столкнулись на скоростной железнодорожной трассе Тунис — Сус. Об этом сообщило местное радио Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны.

Инцидент в районе города Бен-Арус стал причиной травмирования по меньшей мере 33 человек. Все они экстренно доставлены в ближайшие травматологические центры.

Руководство железнодорожной компании высказало свои сожаления о случившемся. Оно инициировало расследование произошедшего, специалисты выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Японский поезд ранее частично сошел с рельсов из-за землетрясения на границе префектур Токио и Тиба. В результате происшествия пострадали не менее трех человек. Сила подземных толчков составила 6,1 балла, что привело к раскачиванию стен в домах. Очаг землетрясения находился на глубине 80 километров.