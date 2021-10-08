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Time разместил на обложке портрет Цукерберга после недавнего сбоя в работе Facebook
Общество
Time разместил на обложке портрет Цукерберга после недавнего сбоя в работе Facebook
wikipedia.org  /  Anthony Quintano / CC BY 2.0

Вашингтон, 8 октября. Основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг стал героем нового выпуска журнала Time. Его портрет появился на обложке издания в необычном виде.

Журналисты решили обыграть недавний сбой в работе соцсетей. Они поместили на лицо Цукерберга окошко, предлагающее удалить Facebook. Ироничную обложку Time опубликовал в своем Twitter.

«Новая обложка Time: Facebook сам себя не исправит», — говорится в посте.

Глобальный сбой в работе популярных сервисов произошел на этой неделе. Неполадки случились из-за внутренней ошибки инженеров компании Цукерберга. Facebook, Instagram и WhatsApp на протяжении почти семи часов были недоступны, передает «Царьград». Пользователи также жаловались на проблемы с другими платформами, такими как Telegram, TikTok, Tinder, Google, Netflix, YouTube и другими.

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Facebook цукерберг time обложка
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