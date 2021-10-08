Франция вырвала победу у Бельгии в матче Лиги наций и вышла в финал турнира

Турин, 8 октября. Сборная Франции одержала волевую победу над национальной командой Бельгии в полуфинале Лиге наций. Матч проходил в Турине и завершился со счетом 3:2.

По ходу встречи подопечные Дидье Дешама уступали бельгийцам с разницей в два мяча. Но во втором тайме футболисты сборной Франции смогли перевернуть ход игры, прижав соперника к своим воротам.

Счет на 37-й минуте открыл Янник Феррейра Карраско. Уже через три минуты Ромелу Лукаку удвоил преимущество своей команды.

Во второй половине встречи инициативой полностью завладели французы. На 62-й минуте защита сборной Бельгии дала брешь, которой воспользовался Карим Бензема, точно пробив с разворота в дальний угол ворот Тибо Куртуа. Через семь минут Франция получила право на пробитие пенальти. Свой шанс не упустил Килиан Мбаппе. Точку в матче поставил Тео Эрнандес на 90-й минуте, поразив ворота бельгийской сборной после удачного отскока.

В другом полуфинале Испания нанесла поражение Италии, прервав 37-матчевую беспроигрышную серию Скуадра адзурра. Встреча закончилась со счетом 2:1.