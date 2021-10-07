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Наводнение унесло жизни четырех человек в американском штате Алабама
Происшествия
Наводнение унесло жизни четырех человек в американском штате Алабама
pixabay.com  /  pixabay.com

Монтгомери, 7 октября. Четыре человека погибли во время наводнения в разных округах американского штата Алабама. Об этом сообщили представители экстренных служб и правоохранительных органов США.

Сильные ливни спровоцировали мощное наводнение, которое нанесло серьезный ущерб региону. По сообщению местных СМИ, в районе города Араб поток воды унес четырехлетнюю девочку из салона автомобиля. Также в результате стихийного бедствия погибла 18-летняя девушка.

Другая трагедия произошла в округе Гувер. Там жертвами наводнения стала молодая пара. Как сообщили пожарные, автомобиль молодых американцев унесло потоком воды.

Дома более 80 человек оказались затопленными, граждан США эвакуировали в безопасное место. Еще 15 американцев спасли из забаррикадированных автомобилей, сообщили в пожарном департаменте округа Пелам.

Китайская река Цзялин ранее вышла из берегов. Спасая население КНР от наводнения, местные власти эвакуировали из опасных зон около трех тысяч человек.

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