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Танкист из Франции случайно обнародовал секретные документы на форуме игры War Thunder
Армия
Танкист из Франции случайно обнародовал секретные документы на форуме игры War Thunder
warthunder.ru  /  Gaijin Games Kft.

, 7 октября. Французский военный, проходящий службу в танковом подразделении республики, опубликовал засекреченные данные о боевой машине на портале онлайн-игры War Thunder во время спора о характеристиках танка Leclerc S2. Об этом в своем материале сообщило издание UK Defence Journal.

Предметом спора между французским танкистом и другим пользователем Сети стала скорость, с которой вращается башня боевой машины. Военнослужащий хотел доказать, что характеристики Leclerc S2 в игре и в реальной жизни отличаются.

В комментариях француз опубликовал методичку по танку для операторов. Другим пользователям не понравилось то, что танкист «слил» засекреченные данные, и руководство портала заблокировало публикацию.

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танк секретные документы War Thunder
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