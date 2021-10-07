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Вильфанд предупредил россиян о нестабильной погоде грядущей зимой
Общество
Вильфанд предупредил россиян о нестабильной погоде грядущей зимой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 7 октября. Регулярные оттепели и резкие спады температуры ожидаются в России этой зимой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что прогноз на грядущую зиму, подготовленный Росгидрометом, по сравнению с прогнозами в других странах, отличается более низкими температурными показателями. По его словам, во многих зарубежных центрах погода прогнозируется по иным моделям.

«По данным Росгидромета, будут заметные и сильные понижения температуры, но будут и частые оттепели этой зимой», — отметил Вильфанд в интервью ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра также поделился своим мнением относительно погодных условий в начале осени. Он отметил, что прошедший сентябрь стал самым холодным за последние 25 лет, а его начало по климатическим параметрам было схоже с первыми днями октября.

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