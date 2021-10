Додома, 7 октября. 73-летний танзанийский писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, сообщается в Twitter-аккаунте мероприятия.

В настоящее время автор живет на территории Великобритании. Как отмечают сотрудники комитета, африканца решили отметить за «бескомпромиссное и сочувствующее погружение в тему последствий колониализма и судьбу беженцев, оказавшихся между культурами и континентами».

Писатель родился в конце 40-х годов на архипелаге Занзибар. В 20 лет он переехал в Англию и получил образование в Кентском университете. Самые известные его работы — «У моря», «Рай» и «Дезертирство». В последние годы он занимался исследованиями последствий негативного влияния западного мира на Черный континент и его жителей.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j