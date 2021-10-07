Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 октября 00:14
00:05
Спорт
Франция вырвала победу у Бельгии в матче Лиги наций и вышла в финал турнира
00:02
Политика
Во Франции создана комиссия «по борьбе с теориями заговора в интернете»
23:54
Общество
Врач Адамян: прививка от COVID-19 во время беременности защитит будущего ребенка
23:44
Происшествия
Наводнение унесло жизни четырех человек в американском штате Алабама
23:33
Армия
Танкист из Франции случайно обнародовал секретные документы на форуме игры War Thunder
23:19
Происшествия
Иномарка врезалась в проходную МИФИ на Каширском шоссе в Москве
22:58
Общество
Вильфанд предупредил россиян о нестабильной погоде грядущей зимой
22:49
Весь мир
Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал обладателем Нобелевской премии по литературе
22:46
Весь мир
Глобальный сбой в работе онлайн-сервисов вынудил ЮАР задуматься о собственных соцсетях
22:42
Армия
Американская подлодка получила повреждения во время столкновения с неизвестным объектом
Все новости

Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал обладателем Нобелевской премии по литературе

  /   Обновлено: 07 октября 2021 22:49
Весь мир
Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал обладателем Нобелевской премии по литературе
wikipedia.org  /  PalFest /CC BY 2.0

Додома, 7 октября. 73-летний танзанийский писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, сообщается в Twitter-аккаунте мероприятия.

В настоящее время автор живет на территории Великобритании. Как отмечают сотрудники комитета, африканца решили отметить за «бескомпромиссное и сочувствующее погружение в тему последствий колониализма и судьбу беженцев, оказавшихся между культурами и континентами».

«Я думаю, что это просто великолепно. Я очень благодарен Шведской академии за номинацию меня и моей работы. Я все еще пытаюсь осознать случившееся», — заявил Гурна.

Писатель родился в конце 40-х годов на архипелаге Занзибар. В 20 лет он переехал в Англию и получил образование в Кентском университете. Самые известные его работы — «У моря», «Рай» и «Дезертирство». В последние годы он занимался исследованиями последствий негативного влияния западного мира на Черный континент и его жителей.

Как стало известно, церемонию вручения нобелевских премий в 2021 году в Стокгольме решили не проводить из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Официальные мероприятия состоятся на родине лауреатов.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал обладателем Нобелевской премии по литературе
африка нобелевская премия литература танзания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru