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Глобальный сбой в работе онлайн-сервисов вынудил ЮАР задуматься о собственных соцсетях
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Глобальный сбой в работе онлайн-сервисов вынудил ЮАР задуматься о собственных соцсетях
pixabay.com  /  Pexels

 

 

Претория, 7 октября. Глобальный сбой в работе известных социальных сетей продемонстрировал критическую уязвимость крупных компаний к хакерским атакам, поэтому власти Южноафриканской Республики задумались о продвижении собственного ПО, заявила министр связи страны Кхумбудзо Нтшавени.

По ее словам, ранее созданный программистами ЮАР мессенджер Mxit при поддержке позволит избежать проблем с перебоями и DDOS-атаками, а также сохранит возможность общения для населения.

«Местные разработчики должны сосредоточиться на том, чтобы предлагать соотечественникам достойную замену для затронутого набора приложений. В Южноафриканской Республике существовала невероятно успешная национальная платформа обмена мгновенными сообщениями. По данным World Wide Worx, в 2013 году ею активно пользовались 7,4 миллиона человек. Но через два года ее обогнал WhatsApp», — сказала чиновник.

Она подчеркнула, что правительству страны необходимо поддерживать молодежь и граждан для развития собственных онлайн-платформ и социальных сетей. Нтшавени также выразила уверенность, что Претория не может зависеть от Запада в вопросах технологической среды.

Глобальный сбой в работе онлайн-сервисов вынудил ЮАР задуматься о собственных соцсетях
pixabay.com  / Gerd Altmann

«Мы должны управлять этим сами», — заключила министр.

Правительство ЮАР обсуждает с государственной ИТ-фирмой Sita меры поддержки местных инициатив в области социальных сетей.

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африка соцсети мессенджер юар сбой
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