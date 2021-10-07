Американская подлодка получила повреждения во время столкновения с неизвестным объектом

Вашингтон, 7 октября. Атомная подводная лодка США USS Connecticut класса Seawolf потерпела столкновение с неизвестным объектом в Тихом океане. Это произошло в международных водах 2 октября.

На данный момент подлодка возвращается в порт. В результате происшествия 11 американских моряков получили травмы различной степени тяжести. Это подтвердил представитель американского флота в Тихом океане изданию USNI.

«Безопасность экипажа остается главным приоритетом Военно-морского флота США. Травм, угрожающих жизни, нет», — отметили во флоте.

Подводная лодка также находится в стабильном состоянии. Двигательная установка не пострадала и остается работоспособной. Специалисты оценивают степень повреждения остальной части подлодки. Инцидент будет расследован.

Недавно в Сети появилось видео, как подводка лодка США застряла во льдах Арктики. На кадрах видно, что судно отрабатывало сценарий нанесения ударов по России, но не смогло вынырнуть для совершения условной атаки и застряло.