Берлин, 7 октября. Российский газопровод «Северный поток — 2» должен быть запущен в соответствии со всеми достигнутыми договоренностями. Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос фракции «Альтернатива для Германии».

Федеральное правительство Германии выступило против санкций, которые США ввели в отношении «СП-2». В связи с этим кабинет министров провел переговоры с американскими коллегами, передает РИА Новости.

«В результате было принято "Совместное заявление Соединенных Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод "Северный поток — 2"», — говорится в документе.

Немецкий политолог Александр Рар ранее назвал абсурдом борьбу Запада против «Северного потока — 2». Он уверен, что подобная деятельность навредит европейским странам, поэтому им стоит «давать проекту зеленый свет».