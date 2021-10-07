Четыре человека стали жертвами массовой аварии под Брянском

Брянск, 7 октября. Три автомобиля столкнулись на трассе Брянск — Смоленск — Жирятино. В результате аварии погибли четыре человека, также четверо получили травмы. Соответствующую информацию привели в четверг в пресс-службе регионального управления МВД.

Информация о происшествии поступила примерно в 17:15 по московскому времени. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai столкнулся с машиной Mitsubishi и двигавшейся следом Lada.

В результате аварии трое пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Врачи оценивают состояние доставленных в медучреждение пассажиров как тяжелое.

В этот же день массовая авария с участием семи автомобилей произошла на МКАД. По имеющейся информации, в результате происшествия никто не пострадал.