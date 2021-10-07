Защита обжалует приговор экс-замминистра Минпросвещения Раковой о хищении бюджета

Москва, 7 октября. Адвокат экс-замминистра Марины Раковой выразила несогласие с приговором своему клиенту о хищении бюджетных средств. По ее словам, защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее Тверской районный суд Москвы приговорил обвиняемую к 2 месяцам лишения свободы. Она будет находится СИЗО до 6 декабря 2021 года, сообщил пресс-секретарь Тверского районного суда города Москвы.

Ракова является фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд принял доводы обвинения и арестовал директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» за хищение бюджетных средств на сумму 50 миллионов рублей.