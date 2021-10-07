Фронт ПОЛИСАРИО прокомментировал назначение спецпосланника ООН в Западной Сахаре

Бир-Лелу, 7 октября. Фронт ПОЛИСАРИО заявил, что принял к сведению назначение Стаффана де Мистуры новым личным посланником генерального секретаря ООН в Западной Сахаре. Повстанцы при этом подчеркнули, что мирного процесса ожидать не стоит, пока Марокко продолжает оккупировать спорный регион.

В среду пресс-секретарь генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил об окончательном утверждении итальянского дипломата шведского происхождения специальным представителем Антониу Гутерреша. Должность пустовала более двух лет. Стаффан де Мистура сменил на данном посту немца Херста Келера, который ушел в отставку 22 мая 2019 года.

В заявлении ПОЛИСАРИО говорится, что Фронт, который «посредством конкретных действий продемонстрировал свою истинную приверженность прочному решению проблемы деколонизации Западной Сахары», подтверждает невозможность создания реального, заслуживающего доверия и устойчивого мирного процесса, способного обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Ситуация не изменится, пока марокканское государство «безнаказанно продолжает свои незаконные действия и попытки силой навязать империалистские интересы в оккупированных районах».

ПОЛИСАРИО еще раз подчеркнул, что единственный способ продвинуться вперед для достижения справедливого и прочного решения проблемы — это дать сахарскому народу возможность осуществить свое неотъемлемое и не подлежащее обсуждению право на самоопределение и независимость в соответствии с принципами международной законности и резолюциями ООН и Африканского союза.

Фронт заявил также, что назначение нового личного посланника генерального секретаря «происходит в то время, когда мирный процесс, осуществляемый Организацией Объединенных Наций в Западной Сахаре с 6 сентября 1991-го по 13 ноября 2020 года, пережил очень опасные события». ПОЛИСАРИО в очередной раз обвинил власти Марокко в подрыве деятельности Миссии ООН по проведению референдума (МООНРЗС), обозначенной в резолюции Совета Безопасности №690.

В своем заявлении Фронт подтвердил, что с нетерпением ожидает общения с новым личным посланником генсека, чтобы выслушать его планы по дальнейшему развитию событий. Повстанцы выразили надежду, что Стаффан де Мистура поможет сахарскому народу «осуществить свое законное и неотъемлемое право на самоопределение и независимость».