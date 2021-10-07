Новый спецпосланник ООН в Западной Сахаре приступит к обязанностям с 1 ноября

Нью-Йорк, 7 октября. Организация Объединенных Наций назначила дипломата Стаффана де Мистуру специальным посланником в спорном регионе Западная Сахара.

О данном решении генерального секретаря Антониу Гутерреша официально объявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, назвав это «позитивным знаком» после более двух лет поиска подходящего соискателя. После того, как пост стал вакантным в мае 2019 года, Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО отклонили около десятка кандидатов.

Представитель ООН добавил, что де Мистура вступит в должность 1 ноября. В мае прошлого года Рабат отклонил его назначение, однако недавно изменил свое решение. Некоторые эксперты посчитали, что за принятием властей африканского королевства стоит «сильное давление» со стороны США.

По данным Организации Объединенных Наций, штаб-квартира нового посланника находится в Брюсселе, где он живет. Ожидается, что члены Совета Безопасности на закрытом заседании 13 октября продлят на год мандат Миссии по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС).

Стаффан де Мистура, имеющий 40-летний опыт работы в дипломатии и политических делах, сменит на посту представителя ООН бывшего президента Германии Херста Келера, который ушел в отставку в мае 2019 года после возобновления переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО. Диалог, который происходил с участием Алжира и Мавритании, не привел тогда ни к какому ощутимому результату.