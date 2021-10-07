Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 22:42
22:37
Весь мир
Представительства Марокко в Мадриде, Берлине, Брюсселе и Париже могут остаться без послов
22:32
Политика
Правительство Германии выступило за запуск «Северного потока — 2»
22:21
Происшествия
Четыре человека стали жертвами массовой аварии под Брянском
22:17
Происшествия
Защита обжалует приговор экс-замминистра Минпросвещения Раковой о хищении бюджета
21:58
Весь мир
Фронт ПОЛИСАРИО прокомментировал назначение спецпосланника ООН в Западной Сахаре
21:53
Весь мир
Новый спецпосланник ООН в Западной Сахаре приступит к обязанностям с 1 ноября
21:50
Происшествия
Тверской суд Москвы арестовал экс-замглавы Минпросвещения России Ракову на два месяца
21:37
Общество
Глава пресс-службы Горбачев-фонда опроверг слухи о COVID-19 у первого президента СССР
21:28
Общество
Депутат Пушков сравнил Крэйга с Коннери и Броснаном в роли Бонда
21:13
Общество
Таксисты, пешеходы-нарушители и устаревшие ПДД: в чем причина смертей на дорогах в России
Все новости

Глава пресс-службы Горбачев-фонда опроверг слухи о COVID-19 у первого президента СССР
Общество
Глава пресс-службы Горбачев-фонда опроверг слухи о COVID-19 у первого президента СССР
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 октября. Первый президент СССР Михаил Горбачев более месяца соблюдает рекомендации по соблюдению карантина из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что он заразился коронавирусом. Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко заявил, что эти слухи не имеют ничего общего с реальным положением дел.

«Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», — сказал Палажченко РИА Новости.

По его словам, карантинные меры первый президент СССР соблюдает уже более месяца. Комментировать место пребывания Горбачева Палажченко отказался, отметив, что фонд постоянно находится с ним в контакте.

Недавно Горбачев прокомментировал распад Советского Союза. По его словам, сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь Москвы в 1991 году из-за недостатка продовольствия в стране.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава пресс-службы Горбачев-фонда опроверг слухи о COVID-19 у первого президента СССР
ссср горбачев палажченко коронавирус горбачев-фонд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru