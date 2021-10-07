Глава пресс-службы Горбачев-фонда опроверг слухи о COVID-19 у первого президента СССР

Москва, 7 октября. Первый президент СССР Михаил Горбачев более месяца соблюдает рекомендации по соблюдению карантина из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что он заразился коронавирусом. Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко заявил, что эти слухи не имеют ничего общего с реальным положением дел.

«Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», — сказал Палажченко РИА Новости.

По его словам, карантинные меры первый президент СССР соблюдает уже более месяца. Комментировать место пребывания Горбачева Палажченко отказался, отметив, что фонд постоянно находится с ним в контакте.

Недавно Горбачев прокомментировал распад Советского Союза. По его словам, сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь Москвы в 1991 году из-за недостатка продовольствия в стране.