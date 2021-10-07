Представительства Марокко в Мадриде, Берлине, Брюсселе и Париже могут остаться без послов

Рабат, 7 октября. Король Марокко может оставить ряд своих представительств без послов, что свидетельствует о продолжении дипломатической напряженности в стране.

Вот уже несколько месяцев у Рабата нет официальных посредников в Берлине, Мадриде и Брюсселе. Ожидается, что Мухаммад VI внесет некоторые изменения в команду своих делегатов в Европе в ходе очередного заседания совета министров, который состоится однажды под председательством вновь назначенного премьера Азиза Аханнуша. Но, согласно источникам агентства Africa Intelligence, власти, возможно, вовсе не планируют назначать новых людей на пустующие должности.

Что касается послов Марокко в Германии и Испании Зохура Алауи и Карима Беньяиша, то правительство отозвало их еще в мае, а Ахмад Рахху, занимавший этот пост в ЕС, вернулся в Рабат в марте, чтобы взять на себя роль председателя Совета по конкуренции. Оставив в европейских столицах лишь поверенных в делах, Мухаммад VI сможет показать лидерам других стран, что кризис еще не закончился, несмотря на спокойные отношения с Испанией.

Однако в контактах с Берлином по-прежнему наблюдается застой. Более того, 29 сентября Суд Европейского союза (CJEU) постановил отменить соглашения ЕС с Марокко о рыболовстве и сельском хозяйстве после жалобы действующего в Западной Сахаре Фронта ПОЛИСАРИО, которая подлила масла в огонь. Рабат решил, что Испания и Германия ничего не сделали, чтобы предотвратить такое развитие событий.

Возможная замена посла в Париже

В Париже ситуация несколько иная. Посол Шакиб Бенмусса, ранее занимавший должность главы МИД, вернулся на место посла после того, как провел несколько месяцев в Рабате, руководя Специальной комиссией по модели развития (CSMD). Однако его вскоре могут заменить. Пока же работа Бенмуссы остается под вопросом. Он занимался сюжетом новостей от 19 сентября, транслировавшихся по телеканалу France 5. Репортаж повествовал о загрязнении, вызванном добычей фосфатов марокканской компанией OCP, и о решении французского правительства сократить количество виз, выдаваемых гражданам из стран Северной Африки в ответ на так называемое отсутствие сотрудничества в вопросе возвращения нелегальных мигрантов на родину.

Он также связан с делом Брахима Бухеля, комика из Парижа, которого в апреле арестовали в Марракеше после скандального скетча о детях. Французское телешоу Quotidien 4 октября раскритиковало условия его содержания в тюрьме. Со своей стороны, марокканская Делегация генеральной администрации по вопросам управления и реинтеграции (DGAPR), возглавляемая влиятельным чиновником Мухаммадом Салахом Тамеком, выступила с критикой так называемых «неоднократных актов преследования со стороны СМИ», которые под предлогом защиты прав человека идут вразрез с интересами африканского королевства.

Недавнее заявление Парижа о сокращении количества виз для граждан Марокко, Алжира и Туниса создало напряжение в отношениях со странами Северной Африки. Так, АНДР на фоне данных событий закрыл воздушное пространство для французской военной авиации.