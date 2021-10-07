Депутат Пушков сравнил Крэйга с Коннери и Броснаном в роли Бонда

Москва, 7 октября. Российский политик и общественный деятель Алексей Пушков выразил сожаление в связи с получением британским актером Дэниэлом Крэйгом звезды на «Аллее славы» за роль агента 007. По мнению сенатора, англичанину далеко от своих знаменитых предшественников.

Пушков убежден, что британский актер стал самым невзрачным исполнителей культовой роли. По словам парламентария, он мог бы сыграть кого угодно, но только не Джеймса Бонда.

«Жаль, что он заслужил «звезду» за скупой на краски образ ожесточенного и бессмысленного защитника «западных ценностей», с оловянными глазами и без тени самоиронии — не в пример Шону Коннери и Пирсу Броснану», — резко высказался Пушков в своем Telegram-канале.

Дэниэл Крэйг исполнил роль агента британской разведки с номером 007 в пяти полнометражных кинолентах. Последний фильм с его участием «Не время умирать» вышел в российский прокат 7 октября. Также в пятницу на «Аллее славы» в Голливуде торжественно открыли именную звезду актера. Теперь его имя красуется в числе многих других звезд кинематографа напротив здания с номером 7007.