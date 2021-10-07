Инженерные войска ЗВО получили на вооружение два новейших робота-сапера «Уран-6»

Москва, 7 октября. Инженерные войска Западного военного округа (ЗВО) получили два новейших робототехнических комплекса разминирования «Уран-6». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В течении нескольких месяцев военные инженеры проходили интенсивную подготовку в противоминном центре ВС РФ, благодаря чему в ближайшее время смогут приступить к освоению новых роботов-саперов. «Уран-6» оснащен несколькими видами трала, которые используются для работы с различными типами грунтов.

Кроме того, робот обладает четырьмя видеокамерами, обеспечивающими обзор в 360 градусов. «Уран-6» способен выдерживать взрывы мощностью до четырех килограммов тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до одного метра и ров шириной 1,5 метра.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений.