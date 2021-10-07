Пересильд показала жителям Земли «сердечко» с борта МКС

Москва, 7 октября. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала новый кадр с членами киноэкипажа, отправившегося на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов». На фото актриса Юлия Пересильд показывает землянам «сердечко».

Артистка вылетела на МКС 5 октября вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым. На снимке, опубликованном в Telegram-канале Роскосмоса, Пересильд держит руки, сложив пальцы в форме сердца.

«Вторые сутки в космосе — полет нормальный!» — сообщили в госкорпорации.

Кроме того, в Telegram-канале сообщили, что экипаж менял местами ложементы кораблей «Союз МС-19» и «Союз МС-18». Состояние здоровья космонавтов и членов киноэкипажа остается хорошим, передает «Вечерняя Москва».

По словам Шипенко, съемки ленты «Вызов» идут в штатном режиме. В перерывах экипаж может наблюдать за космосом через иллюминаторы.

Полет россиян на МКС для съемок художественной ленты успели высоко оценить на Западе. Зрители американского телевидения ждут выхода кинокартины, чтобы оценить итоги работы.