Российское историческое общество передаст Финляндии документы о зверствах нацистов в СССР

Москва, 7 октября. Национальный архив Финляндии получит от российских историков документы о преступлениях нацистов против мирного населения, совершенные на территории СССР во времена Великой Отечественной войны.

Известно, что 7 октября состоялись переговоры между представителями Российского исторического общества (РИО) и Национального архива Финляндии. Об этом сообщил председатель правления РИО, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, передает РИА Новости.

«Мы раз в год стараемся встречаться, пусть сейчас и в онлайн-формате, и обсуждать актуальные вопросы нашего взаимодействия», — подчеркнул он.

По словам Могилевского, завершился важный этап по проекту «Без срока давности», включающему многотомный сборник документов, рассказывающих о преступлениях финских пособников нацистов на территории Советского Союза.

Председатель правления РИО добавил, что финские коллеги-историки выразили большую заинтересованность относительно этих документов.

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