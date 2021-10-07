Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 21:13
21:13
Общество
Таксисты, пешеходы-нарушители и устаревшие ПДД: в чем причина смертей на дорогах в России
21:12
Армия
Инженерные войска ЗВО получили на вооружение два новейших робота-сапера «Уран-6»
21:11
Общество
Пересильд показала жителям Земли «сердечко» с борта МКС
21:08
Армия
Российское историческое общество передаст Финляндии документы о зверствах нацистов в СССР
21:08
Весь мир
Максим Шугалей рассказал о целях работы офиса ФЗНЦ в Афганистане
21:04
Политика
ООН осудила украинского дипломата Лакомова за оскорбление российских журналистов
21:04
Весь мир
ЦАР и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в области авиаперевозок
21:03
Общество
Принц Филипп вычеркнул внука Гарри и его супругу Меган Маркл из завещания
21:03
Армия
Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Макаров» пройдет плановый ремонт на «Севморзаводе» в Крыму
21:02
Весь мир
Президент ЦАР выступил на церемонии утверждения нового Горного кодекса республики
Все новости

ООН осудила украинского дипломата Лакомова за оскорбление российских журналистов
Политика
ООН осудила украинского дипломата Лакомова за оскорбление российских журналистов
pixabay.com

Нью-Йорк, 7 октября. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик высказался в пользу российских СМИ после заявлений украинского дипломата Владимира Лакомова.

В международной организации осудили политика за оскорбление журналиста РИА Новости. Дюжаррик отметил, что любое аккредитованное в штаб-квартире СМИ имеет право задавать вопросы.

«Мы не считаем РИА Новости террористической организацией», — пояснил представитель генсека ООН.

Ранее стало известно, что Владимир Лакомов отказался отвечать на вопросы российских журналистов. Корреспондент подошел к сотруднику украинского МИД и обратился к нему. Узнав, что пресса из РФ, дипломат удалился. Кроме того, он назвал представителей отечественных СМИ террористами и подчеркнул, что считает такими всех представителей этой профессии в РФ.

Лакомов добавил, что российские журналисты якобы не обучены говорить правду.

Вернуться назад

Все новости / Политика / ООН осудила украинского дипломата Лакомова за оскорбление российских журналистов
оон риа новости лакомов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru