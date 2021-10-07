ООН осудила украинского дипломата Лакомова за оскорбление российских журналистов

Нью-Йорк, 7 октября. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик высказался в пользу российских СМИ после заявлений украинского дипломата Владимира Лакомова.

В международной организации осудили политика за оскорбление журналиста РИА Новости. Дюжаррик отметил, что любое аккредитованное в штаб-квартире СМИ имеет право задавать вопросы.

«Мы не считаем РИА Новости террористической организацией», — пояснил представитель генсека ООН.

Ранее стало известно, что Владимир Лакомов отказался отвечать на вопросы российских журналистов. Корреспондент подошел к сотруднику украинского МИД и обратился к нему. Узнав, что пресса из РФ, дипломат удалился. Кроме того, он назвал представителей отечественных СМИ террористами и подчеркнул, что считает такими всех представителей этой профессии в РФ.

Лакомов добавил, что российские журналисты якобы не обучены говорить правду.