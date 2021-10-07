Принц Филипп вычеркнул внука Гарри и его супругу Меган Маркл из завещания

Лондон, 7 октября. Внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл ничего не получат после смерти принца Филиппа, сообщил источник из окружения королевской семьи.

Принц Эдинбургский Филипп ушел из жизни в апреле, ему было 99 лет. В Букингемском дворце не раскрывали подробности завещания, составленного супругом монарха. Осведомленный источник сообщил изданию lifeandstylemag.com, что принц Филипп вычеркнул из документа некоторых родственников.

Оказалось, что герцоги Сассекские не получат ни пенса от состояния мужа королевы. Принц Гарри был возмущен решением деда, считая его несправедливым. А когда об этом узнала его супруга, она отказалась верить своим ушам.

Принц Гарри и Меган Маркл уехали из Лондона в 2020 году вместе с сыном Арчи и обосновались в США. Там же родился их второй ребенок — дочь Лилибет. Причиной отъезда герцогов Сассекских из Великобритании были серьезные конфликты с королевской семьей. В интервью Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что некоторые родственники мужа проявляли расизм по отношению к ней.

Ранее сообщалось, что супруга принца Гарри подарила золотой браслет Кейт Миддлтон в знак примирения. Обе женщины не хотели выносить на публику этот конфликт, но о нем стал известно благодаря журналисту Эндрю Мортону.