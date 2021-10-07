Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Макаров» пройдет плановый ремонт на «Севморзаводе» в Крыму

Севастополь, 7 октября. Фрегат Черноморского флота ВМФ РФ «Адмирал Макаров» пройдет ремонт на «Севморзаводе» в Севастополе. Об этом сообщил врио гендиректора предприятия Олег Нестерец.

Ремонтные работы будут длиться до конца 2021 года. В начале следующего года фрегат вернется в состав Черноморского флота. Нестерец отметил, что на заводе есть три сухих дока, которые позволяют осуществлять одновременный ремонт кораблей и подводных лодок.

Стоит отметить, что «Адмирал Макаров» является третьим фрегатом проекта 11356. Корабль был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в 2012 году. В 2015 году фрегат был спущен на воду, а в 2017 году вошел в состав ВМФ РФ.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ планирует создать Арктический флот для обеспечения безопасности Северного морского пути. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в военно-морской сфере. Новое объединение в составе ВМФ РФ будет действовать в зоне арктического побережья и Северного морского пути. Его создание позволит Северному и Тихоокеанскому флотам сконцентрироваться на решении ключевых задач.