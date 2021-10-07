ЦАР и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в области авиаперевозок

Банги, 7 октября. Генеральный директор Национального управления гражданской авиации Центральноафриканской Республики Франсин де Вольт прибыл с рабочим визитом в Катар, где подписал с арабским коллегой Абдуллой бин Нассер бин Турки меморандум о взаимопонимании в области воздушных перевозок.

После парафирования соглашения государственная компания Qatar Airways сможет выполнять любое количество пассажирских рейсов в ЦАР и пользоваться всеми правами на доставку грузов. Кроме того, перед жителями африканской страны открываются перспективы относительно недорогих путешествий как по Черному континенту, так и за его пределами.

Встреча состоялась в штаб-квартире министерства по сотрудничеству в области транспортных услуг и их расширению. Стороны договорились продолжать активное и плодотворное взаимодействие, представляющее общий интерес для Банги и Дохи.

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Ранее члены Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ) провели сессию, посвященную восстановлению отрасли после пандемии новой коронавирусной инфекции. В мероприятии также приняли участие представители комитета по денежно-кредитной политике Банка центральноафриканских государств (BEAC).

Финансисты провели анализ сектора и отметили позитивные перспективы, согласно которым правительство ЦАР демонстрирует отличные показатели развития практически всех сфер жизни государства.