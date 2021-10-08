Капитан первого ранга запаса оценил идею создания в России Арктического флота

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал ФАН возможное создание в составе ВМФ нового флота — Арктического. Отмечается, что основной задачей объединения станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов.

«Дело в том, что будет создан не флот, а объединение. По моему мнению, сегодня Северный флот как раз и является таким объединением. Он заточен прежде всего на службу в Арктике. Исходя из вооружения, которое он получает, — самостоятельный пятый военный округ. Замечу, что Северный флот является самостоятельным, все остальные подчиняются округам. В его составе находятся все компоненты и виды вооружения, включая ядерные и ракетные, в его составе находится воздушная армия и армейский корпус, береговые силы и вспомогательный флот. В состав Северного флота также входит первый военный ледокол «Илья Муромец», а также патрульные корабли ледового класса «Иван Папанин», — сказал собеседник ФАН.

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Также эксперт исключил возможность того, что в новое объединение будет входить Тихоокеанский флот, поскольку у него другая зона ответственности. Хотя еще со времен Советского Союза есть такая практика, что некоторые боевые корабли временно подчиняются другому флоту. Так, например, сегодня в ЧФ РФ входят суда, которые относятся к другим объединениям.

«Мне сложно представить, что инфраструктура для функционирования нового объединения будет выделяться от Тихоокеанского флота, поскольку у него своя зона ответственности — от Берингова пролива и до Владивостока. Я не думаю, что идет речь о создании какого-то отдельного Арктического флота. Как было у нас четыре флота, так и будет. Напомню, что раньше на Северном флоте была арктическая эскадра, которая несла службу в Атлантике, а Тихоокеанский флот обеспечивал эскадру, которая находилась в Индийском океане. Их штаб находится на кораблях. Я сам служил на пятой эскадре и выходил в Средиземное море», — отметил Дандыкин.

Создание еще одного флота в ВМФ РФ позволит разгрузить Северный флот, который недавно стал пятым военным округом. Новое формирование будет обеспечивать охрану Севморпути, заявил экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.