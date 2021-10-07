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Президент ЦАР выступил на церемонии утверждения нового Горного кодекса республики
Весь мир
Президент ЦАР выступил на церемонии утверждения нового Горного кодекса республики
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 7 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял участие в церемонии утверждения проекта Горного кодекса, сообщается на странице правительства в Facebook.

ЦАР обладает чрезвычайно богатым и разнообразным добывающим потенциалом, однако власти его практически не используют. Кроме того, с момента обретения независимости добыча золота и алмазов не приносила доходов в казну государства.

«Военно-политические кризисы, которые ранее пережила страна, негативно повлияли на систему контроля и управления природными ресурсами», — заявил министр природных ресурсов Руфин Бенам Бельтунгу.

Сложившаяся ситуация привела к приостановке в ЦАР в 2003 году международных инициатив по управлению добывающими природными богатствами, в частности, Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) и Кимберлийского процесса (КП). В настоящее время ситуация начинает меняться, президент предпринял ряд действий, направленных на восстановление и развитие сектора.

«Этот сектор является ценным инструментом экономического и социального роста в странах, где управление соответствует международным стандартам и учитывает различные существующие интересы, в том числе интересы населения», — сообщил во время речи Фостен-Арканж Туадера.

Пересмотренный Горный кодекс рассчитан на 10 лет. В качестве партнера Центральноафриканской Республики выступил Всемирный банк. Ранее о необходимости пересмотра и скорейшего реформирования документа заявлял министр Бельтунгу.

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