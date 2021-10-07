Российский рынок легковых автомобилей сократился на 22,6%

Москва, 7 октября. Отчет Ассоциации европейского бизнеса показал, что российский рынок продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) снизился в сентябре 2021 года на 22,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

В первом осеннем месяце дилеры реализовали 119 485 автомобилей. По итогам трех кварталов текущего года в стране было куплено 1 260 111 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Этот показатель на 15,3% больше соответствующего периода 2020 года.

«Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев», — прокомментировал данные глава Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель

Он отметил, что в ноябре организация будет пересматривать свой прогноз на 2021 год, пишут «Известия».

Итальянская компания Lancia хочет вернуть в производство модель Delta. Серийные версии появятся на рынке в 2026 году. Также они получат электрические силовые установки.