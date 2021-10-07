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Врач Иванов опроверг предположения, что Гузееву лечат дефицитным препаратом
Общество
Врач Иванов опроверг предположения, что Гузееву лечат дефицитным препаратом
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Москва, 7 октября. Ведущую шоу «Давай поженимся!» и актрису Ларису Гузееву лечат препаратом, который нельзя назвать дефицитным. Это лекарство доступно по полису ОМС, сообщил врач-онколог Антон Иванов.

Звезда фильма «Жестокий романс» попала в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Знаменитости вводят подкожно лекарство, которое должно остановить развивающееся поражение легких, пишет kp.ru.

«Препарат отечественный и очень эффективный — за год применения он показал хорошие результаты», — отметил Иванов.

Из-за высокой цены препарата, одна ампула которого стоит 50 тысяч рублей, многие решили, что это лекарство доступно только звездным пациентам. Однако врач утверждает, что это совсем не так. По словам онколога, препарат, которым лечат Гузееву, назначается далеко не всем из-за показаний.

Медик пояснил, что лекарство начинают применять на седьмой–десятый день от начала заболевания при возникновении цитокинового шторма, когда иммунная реакция организма поражает внутренние органы, пишут «Дни.ру». Иванов полагает, что актриса находится в тяжелом состоянии, а ее легкие поражены на 50% или более.

«Иначе новый медикамент ей попросту не назначили бы», — добавил врач.

Пока Лариса Гузеева находится в больнице, ее дочь Ольга Бухарова продолжает эпатировать публику. Например, девушка призналась, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

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актриса гузеева давай поженимся
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