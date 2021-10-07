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Африканский союз запустит новую миссию в Сомали со следующего года
Весь мир
Африканский союз запустит новую миссию в Сомали со следующего года
Федеральное агентство новостей  /  Абубакар Сиддик Мунчили

Могадишо, 7 октября. Африканский союз и правительство Сомали работают над новой концепцией миссии организации в регионе. Об этом сообщает издание Africa Intelligence.

В декабре текущего года заканчивается мандат АМИСОМ, работающей в Могадишо с 2007 года. Из-за недостатка финансирования АС и местным властям пришлось реорганизовать подразделение.

Переговоры привели к существенному результату. На смену АМИСОМ придет АТМИС — Переходная миссия Африканского союза в Сомали. Однако стороны до сих пор не пришли к соглашению о том, какую именно форму следует принять для нового объединения.

Исполняющая обязанности главы департамента по вопросам мира и безопасности Комиссии АС Фиона Лортан объявила, что начала переговоры с министром обороны республики Хасаном Хусейном Хаджи, начальником штаба Хасаном Саидом Самантаром и советником премьер-министра Абди Иссе Дирше. За последние два месяца участники несколько раз собиралась в Могадишо для разработки концепции операций.

Согласно «нулевому наброску» документа, с которым ознакомились страны Африки, в обязанности АТМИС войдет решение проблем безопасности, создаваемые экстремистской группировкой «Аш-Шабаб», действуя при все более сокращающемся бюджете.

Африканский союз запустит новую миссию в Сомали со следующего года
Федеральное агентство новостей  / 

Проект предполагает, что переходная миссия получит более весомый политический компонент, чем АМИСОМ, одной из целей которого является оказание помощи Сомали в разработке конституции и проведении президентских выборов по принципу «один человек — один голос» к 2025 или 2026 году.

АТМИС также продолжит подготовку республиканских служб безопасности, армии и полиции к переходу в полностью независимые и самофинансируемые вооруженные силы. Судан пообещал помочь Могадишо в вопросе мирного урегулирования ситуации в стране.

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