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Сотням полицейских в Сиэтле грозит увольнение из-за отсутствия прививок
Весь мир
Сотням полицейских в Сиэтле грозит увольнение из-за отсутствия прививок
twitter.com  /  @PDI_CHILE

Сиэтл, 7 октября. В Департаменте полиции Сиэтла (SPD) заявили, что 354 сотрудника до сих пор не предоставили сертификаты о вакцинации. Окончательная дата подачи документа — 18 октября, затем, согласно распоряжению мэра города Дженни Дуркан, им грозит увольнение.

По данным департамента, из 354 человек, не предоставивших сертификат, 237 работают патрульными офицерами. Изначальный срок предъявления документа был 5 октября, но его было решено продлить до 18 октября.

«Крайний срок подачи форм для проверки вакцин — 18 октября. У департамента нет другого выбора, кроме как составить оперативный план на случай непредвиденных обстоятельств. Пожалуйста, помогите нам сохранить готовность и минимизировать перебои в работе сотрудников, предоставив верификацию вакцин сейчас», — говорится в обращении SPD.

По данным СМИ, в рядах полиции Сиэтла назревает кадровый кризис. В 2020 году в ответ на движение Defund the police («Лишим полицию финансирования». — Прим. ред.) из департамента уволилось порядка 300 сотрудников. Еще 100 человек планируют покинуть его в этом году. Недостаток полицейских уже привел к тому, что офицеры реагировали только на вызовы первого порядка — чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни.

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сша полиция вакцина кризис
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