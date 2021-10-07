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Главы МИД РФ и КНР заявили об угрожающем характере военно-биологической деятельности США
Политика
Главы МИД РФ и КНР заявили об угрожающем характере военно-биологической деятельности США
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 7 октября. Военно-биологическая активность американских властей в различных регионах мира является серьезной угрозой интересам национальной безопасности России и Китая, отмечается в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И.

Данная деятельность США наносит существенный ущерб безопасности в соответствующих районах мира, сказано в заявлении Лаврова и Ван И, которое призвано укрепить Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

«Зарубежная военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов и их союзников (более 200 американских биологических лабораторий, деятельность которых секретна и нетранспарентна, размещены за пределами национальной территории США) вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы на предмет соблюдения Конвенции», — отмечается в документе.

Ранее МИД РФ обвинил власти США в проведении «визовой войны» против российских дипломатов. Об утрате США даже внешних признаков глобального лидерства информировал «Царьград».

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