Военный эксперт Сивков: новый истребитель F-15 не сможет защитить авианосцы ВМС США от Су-57

Москва, 7 октября. Палубная модификация истребителя F-15 не способна защитить авианосцы ВМС США от российской авиации. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует создать палубную версию истребителя F-15, которая заменит самолет F-14. Американские военные считают F-15 эффективной и перспективной машиной. Кроме того, новый истребитель станет намного легче, быстрее, маневреннее и дешевле, чем F-14, передает «ПолитРоссия».

Военный эксперт Константин Сивков выразил уверенность, что палубная модификация F-15 не сможет защитить американские авианосцы от авианалетов. Он напомнил, что в настоящее время в России работают над созданием корабельной версии истребителя Су-57. Вторую подобную машину разрабатывают специалисты корпорации «МиГ».

«Им по характеристикам уступают даже такие передовые американские модели, как F-35 и F-22. Все остальные же, включая F-15 или F-18, и подавно проиграют нам в воздушном бою. То есть новые американские истребители сделают из авианосцев ВМС США легкую мишень для России», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Украина планирует закупить у США новейшие истребители в рамках американской правительственной программы Foreign Military Financing. Киев намерен закупить истребители F-15EX, а также учебно-боевые самолеты T-7 Red Hawk и легкие ударные вертолеты AH-6.