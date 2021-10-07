Новый функционал появился в приложении «Госуслуги Авто»

Москва, 7 октября. Приложение «Госуслуги Авто» предоставило доступ к электронным документам и новым сервисам для автовладельцев, сообщили в министерстве цифрового развития и связи России.

С помощью программы водители могут получить информацию о регистрации транспортного средства (СТС) и штрафах ГИБДД. В обновленной версии приложения появилась возможность доверить предъявление СТС другому водителю и проверять историю машины.

«Госуслуги Авто» облегчают документооборот, связанный с регистрацией автомобиля. Программа была разработана профильным министерством совместно с МВД России. До конца текущего года она работает в пилотном режиме.

Ранее автоэксперт Максим Рязанов дал советы российским автомобилистам перед наступлением холодов. Он рекомендовал поскорее заменить летнюю резину на зимнюю.